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الخميس، 24-12-2020 03:20 م

وفاة مفاجئة لشهير خليجي على مواقع التواصل بعمر 27 عاما تثير الجدل!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر أمنية، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، عن وفاة جابر آل مسعود المشهور القطري على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشكل مفاجئ، نافية الشائعات المتداولة.

وأكدت المصادر الأمنية أن سبب وفاة جابر آل مسعود طبيعية؛ نتيجة سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها، إذ انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 27 عاما ، لافتة إلى عدم صحة الأحاديث حول مقتله.

ونعى مئات الآلاف من المسؤولين والمشاهير والناشطين على المنصات الاجتماعية كافة، المشهور الراحل جابر آل مسعود، مشيرين إلى أنه كان من خيرة الشباب الخليجي والعربي.

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توفي مشهور السناب جابر بن عبدالله آل مسعود صباح اليوم الخميس ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ وهو في ريعان شبابه نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، حيث لم يعاني جابر من أمراض، وستكون صلاة الجنازة على الفقيد جابر ال مسعود بعد صلاة العصر في مقبرة ابو هامور.

وقد تصدر هاشتاغ “جابر آل مسعود في ذمة الله” مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر، حيث ترحم عليه آلاف المغردون داعين الله أن يسكنه فسيح جناته.





فوشيا

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