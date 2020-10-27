وفاة مقدم برامج شهير في دار للرعاية.. صورة

الوكيل الاخباري - أعلن موقع BBC وفاة فرانك بوغ أحد أبرز وجوه الشاشة بين سنوات الستينيات والثمانينيات.

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وأشار إلى أن الوفاة أعلنت في دار لرعاية المسنين حيث كان المذيع السابق يقيم وأنه كان في الـ87 عاماً.



وذكر موقع France24 news أن الراحل عرف من خلال تقديمه البرنامج الشهير BBC Grandstand وانه فرض نفسه كأحد أبرز مقدمي البرامج على الشاشة العريقة.

ونقل عن متحدث باسم المحطة قوله: "لقد ابلى فرانك بلاء حسناً كمقدم برامج مباشرة على BBC خلال سنوات كثيرة ونحن نأسف لأن نبلغ خبر وفاته".



وأضاف: "نتوجه بأحر التعازي إلى أفراد أسرته". من جانبه علق بيرس مورغن، مقدم برنامج Good Morning Britain: "رحم الله فرانك بوغ نجم Grandstand وNationwide وBreakfast Time".





لها

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