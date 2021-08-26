وفاة ممثل عربي شهير- صورة

الوكيل الاخباري- توفي الممثل والمخرج المسرحي التونسي، شكري السماوي، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد مسيرة حافلة من الأعمال الدرامية والمسرحية والتتويجات المحلية والعربية والعالمية.



ونعت وزارة الثقافة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“ المخرج الراحل شكري السماوي، والذي اعتبرته مرجعا مهما في فنّ المسرح، وشاهدا على أولى الأعمال المسرحية التي قدّمت في محافظة قفصة جنوب البلاد، منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي.



وتقدمت وزارة الثقافة التونسية بـ“أحرّ عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد شكري السّماوي، وإلى كلّ الأسرة الثقافية والمسرحية“.

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المصدر: إرم