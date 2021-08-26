الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مديرية شباب جرش تختتم معسكرات الحسين للعمل والبناء

السراحنة: ننتظر ردّ فايزر حول مدة فاعلية اللقاح

السراحنة : الحكومة لن تتراجع عن فتح القطاعات

صالات الأفراح على شفا حفرة من الانهيار والفلل والمزارع تحلّ مكانها

خدمات الأعيان تؤكد أهمية تجويد خدمات المرافق العامة

توقيع مذكرتي تعاون في مجال رفع الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة

رحلة عائلية تحولت إلى مأساة .. العثور على حسام الخصاونة فاقدا للوعي في تركيا

الصحة: الفئة العمرية فوق 60 عاماً الأكثر عرضة لفيروس كورونا

وزير الاوقاف : توزيع كوبونات بقيمة 30 دينار على أسر عفيفة

الخميس، 26-08-2021 04:09 م

وفاة ممثل عربي شهير- صورة

5202129144335313011351


الوكيل الاخباري- توفي الممثل والمخرج المسرحي التونسي، شكري السماوي، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد مسيرة حافلة من الأعمال الدرامية والمسرحية والتتويجات المحلية والعربية والعالمية.

ونعت وزارة الثقافة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“ المخرج الراحل شكري السماوي، والذي اعتبرته مرجعا مهما في فنّ المسرح، وشاهدا على أولى الأعمال المسرحية التي قدّمت في محافظة قفصة جنوب البلاد، منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي.

وتقدمت وزارة الثقافة التونسية بـ“أحرّ عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد شكري السّماوي، وإلى كلّ الأسرة الثقافية والمسرحية“.

اضافة اعلان

 


 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612798524c59b7048e013d4b

مصر.. هجوم على الفنانة منى زكي

١-41

أمل عرفة تعلن انسحابها من مسلسل حارة القبة والسبب ؟ - فيديو

d2462f3e-e00a-4c2a-a82f-f276940cfc73

نجمة لبنانية تتزوج من نجم ذا فويس

4068543331562602497

شاهد.. مها المصري تردّ على منتقدي صورها

5866425_1629901036

بعد حصوله على الجوائز العالمية .. غزة مونامور في صالات السينما

52701aa9-98e2-4ad7-b986-0709d0fec5ce_16x9_1200x676

ليلى علوي تشارك متابعيها شوقها لوالدتها وردود من أكبر الفنانين