الأربعاء 04-08-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: لم يصدر قرارا بتعيين نذير عبيدات رئيسا للجامعة الأردنية

تجدد قصف الاحتلال المدفعي لجنوب لبنان

أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

قوات الاحتلال تهدم منشآت شمال حاجز الحمرا

السعودية تعلن عن أسعار جديدة لنفطها

الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت تتصدر تويتر

140 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الخام الأمريكي ينخفض لليوم الثالث على التوالي

دعوة النواب للجلسة الساعة الثالثة

الإفتاء توضح حكم استخدام الهاتف أثناء خطبة الجمعة

عاجل

أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

الأربعاء، 04-08-2021 02:19 م

وفاة نجل فنان عراقي شهير بظروف غامضة.. صورة

14538Image1-1180x677_d


الوكيل الاخباري - وافت المنية كرم عامر نجل الفنان العراقي المعتزل عامر جهاد، وسط غموض حول أسباب الوفاة، إذ نعت مواطنته الفنانة آلاء حسين الراحل في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وقالت: "أُعزّي أستاذي الغالي الحبيب الفنان المعتزل عامر جهاد بوفاة ولده العزيز النقيب كرم، وأُعزّي من القلب والدته الغالية، وإخوانه، وكل محبيهم بهذا المصاب".

اضافة اعلان


يُذكر أنّ الفنان عامر جهاد ممثل كوميدي وتراجيدي عراقي من طراز خاص، ترك بصمة جميلة لدى المتلقي العراقي والعربي من خلال أعماله المميزة، منها ادواره في مسلسلات "المسافر"، و"برج العقرب"، و"السيدة"، و"أبو الطيب المتنبي"، و"أسد الجزيرة"، والبيت المنسي".


وقدّم في السينما فيلماً كوميدياً مع الفنان الراحل راسم الجميلي بعنوان "السيد المدير"، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال المسرحية والإذاعية.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2908642_1538145617

داوود حسين يبكي بحرقة بسبب وفاة انتصار الشراح - فيديو

9635846-848952256

أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام برسالة مؤثرة - صورة

60cb4edb4c59b74ebd20d316

تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحيّة

5463456546-f2-768x435

ديما بياعة تثير ضجة في أحدث ظهور لها مع زوجها - صورة

7559076_1625740308

الفنانة الهندية كارينا كابور مع صديقتها بفيديو لطيف

7

زوج الفنانة انتصار الشراح يكشف موعد وصول جثمانها للكويت

أخبار متعلقة
499201810160232383238

حفل غنائي ضخم للفنان هاني شاكر بعد أزمته الصحية

رجب

الموت يفجع الفنان محمد رجب

c968e1b73d3ca95206f9c25c3d8f564a

الموت يفجع الفنانة سلافة معمار