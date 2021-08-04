وفاة نجل فنان عراقي شهير بظروف غامضة.. صورة

الوكيل الاخباري - وافت المنية كرم عامر نجل الفنان العراقي المعتزل عامر جهاد، وسط غموض حول أسباب الوفاة، إذ نعت مواطنته الفنانة آلاء حسين الراحل في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".



وقالت: "أُعزّي أستاذي الغالي الحبيب الفنان المعتزل عامر جهاد بوفاة ولده العزيز النقيب كرم، وأُعزّي من القلب والدته الغالية، وإخوانه، وكل محبيهم بهذا المصاب".

اضافة اعلان



يُذكر أنّ الفنان عامر جهاد ممثل كوميدي وتراجيدي عراقي من طراز خاص، ترك بصمة جميلة لدى المتلقي العراقي والعربي من خلال أعماله المميزة، منها ادواره في مسلسلات "المسافر"، و"برج العقرب"، و"السيدة"، و"أبو الطيب المتنبي"، و"أسد الجزيرة"، والبيت المنسي".



وقدّم في السينما فيلماً كوميدياً مع الفنان الراحل راسم الجميلي بعنوان "السيد المدير"، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال المسرحية والإذاعية.





لها