وفاة نجم العشق الممنوع والجمهور بحالة صدمة

الوكيل الإخباري - بخبر هز الوسط الفني التركي، توفي الممثل رنا جبار عن عمر ناهز الـ74 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية أدخلته المستشفى خلال الأيام الماضية.

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ونشرت وكالة أعمال الفنان الراحل، الخبر الحزين، ونعته بكلمات مؤثرة جاء فيها: "نشعر بحزن عميق لفقدان ممثلنا المحترم رنا جبار. رحمه الله".



ونعى الفنانون والجمهور، نجم مسلسل العشق الممنوع، عبر حساباتهم في مواقع التواصل وقدموا التعازي لعائلته ومحبيه.



رنا جبار ممثل تركي قدير، قد خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال والأدوار الناجحة، أبرزها شخصية سليمان كبير الخدم في مسلسل العشق الممنوع، ومسلسل لعبة كبيرة، المطاردة، القبضاي، قصة عشق، وشخصية سيف الله بمسلسل امرأة.



وجاء نبأ وفاة النجم الكبير، بالتزامن مع الاستعداد لتقديم قصة مسلسل العشق الممنوع الذي حصد نجاحا كبيرا، كفيلم سينمائي.









