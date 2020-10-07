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الأربعاء، 07-10-2020 11:45 ص

وفاة والدة الاعلامي السعودي علي العلياني

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الوكيل الإخباري _ نعى الإعلامي السعودي علي العلياني والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا :"انتقلت الى رحمة الله والدتي الشيخة زرعة بنت حمدان العلياني علمتني الطيب والكرم وعزة النفس والأنفة والشموخ حتى لو ما عندنا شي".

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وأضاف:"في زمن كورونا كل شي مختلف وحزين وغير متوقع لذلك العزاء عبر الواتساب او تويتر..ولاداعي للحضور من اجل سلامتكم فقدت قلبي وروحي اليوم بسبب كرونا فلاداعي للحضور".


وفور اعلانه الخبر انهالت عليه التعليقات المعزية ، كان من بينها تعليق للفنانة العراقية شذى حسون التي كتبت:"عظم الله اجركم و انا لله و انا اليه راجعون".


كما علق الاعلامي السوري مصطفى الآغا قائلا :"إنا لله وإنا اليه راجعون . رحم الله الفقيدة والهمكم الصبر و السلوان".

 

 


المصدر : الفن

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