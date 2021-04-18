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الأحد، 18-04-2021 02:54 م

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح متأثرة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري أحمد خالد صالح وفاة والدته فجر يوم السبت، بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة.

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ونشر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة كتب فيها: "رحلت عني من كنت أُكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الظهر.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلق على الصورة بقوله: "لا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وكان صالح قد كشف عن تحسن حالة والدته الصحية بعد إصابتها بكورونا بأيام. 


يذكر أن أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا، وطمأن الممثل الشاب جمهوره على صحته وصحة زوجته، قائلًا: "الحمد لله كويسين والأعراض عند هنادي تراجعت بعد مرورنا بيومين صعبين ونسير على تناول العلاج وفقاً للبرتوكول المعلن من وزارة الصحة".

 


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