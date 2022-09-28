وفاة والدة المخرج أحمد الدوغجي

الوكيل الإخباري-قدَّم الحساب الرسمي لـ "روتانا" في "إنستجرام" واجب العزاء للمخرج أحمد الدوغجي بوفاة والدته.

ونشر الحساب "بوستراً"، قال فيه: "تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص العزاء والمواساة للمخرج أحمد الدوغجي بوفاة والدته، التي انتقلت إلى رحمة الله، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كذلك علَّق على المنشور كاتباً: "خالص العزاء والمواساة للمخرج أحمد الدوغجي لوفاة والدته، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون".



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من جهته، كتب الدوغجي في "ستوري إنستجرام": "يا أَيَّتُهَا النفس الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مرضية فَادْخُلِي فِي عبادي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

سيدتي

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