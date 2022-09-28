الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

تحذير من موجة حر شديدة تضرب مصر

خبير أفاعي: المبيدات الحشرية لا تقتل الأفاعي والعقارب

بالفيديو.. تشييع مهيب لشهداء جنين

ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

الافاعي تعلّق الدوام بمدرسة في عمّان

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

إغلاق جزئي لشارعي الأقصى والأردن اعتباراً من الليلة - تفاصيل

طبيبة أردنية توجه نصائح هامة للتعامل مع الكلاب الضالة

وزارة العمل: ضبط 2218 مخالفة منذ بداية العام

الأربعاء، 28-09-2022 03:30 م

وفاة والدة المخرج أحمد الدوغجي

1


الوكيل الإخباري-قدَّم الحساب الرسمي لـ "روتانا" في "إنستجرام" واجب العزاء للمخرج أحمد الدوغجي بوفاة والدته.
ونشر الحساب "بوستراً"، قال فيه: "تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص العزاء والمواساة للمخرج أحمد الدوغجي بوفاة والدته، التي انتقلت إلى رحمة الله، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
كذلك علَّق على المنشور كاتباً: "خالص العزاء والمواساة للمخرج أحمد الدوغجي لوفاة والدته، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

اضافة اعلان

 

من جهته، كتب الدوغجي في "ستوري إنستجرام": "يا أَيَّتُهَا النفس الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مرضية فَادْخُلِي فِي عبادي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
112-730x438

ابنة الفنان الراحل سعيد صالح ترد على هجوم ضد والدها

133-153937-yasmine-sabry-red-carpet-love_700x400

ياسمين صبري برفقة داليدا خليل .. صورة

1

أصالة نصري تكشف سر تغير ملامحها في ظهورها الأخير

5122486-2143811048

ظهور جديد لملكة جمال لبنان 2022 .. صورة

1940225_1605097921

فيديو .. استقبال حاشد لتيم حسن وابطال فيلم الهيبة في عمان

image (3)

صورة - محمد إمام يهنىء شقيقه رامي على فيلم "فضل ونعمة"

أخبار متعلقة
920221816562588232908

حزناً على اخيها .. تسجيل صوتي يكشف حقيقة وفاة نادين الراسي

_315x420_e99f7c8403a8b3974d4d0d5441c2bebf80e7fda403ab364064567a79ce011e41

وفاة الفنان السوري ذياب مشهور عن عمر يناهز 76 عاماً

هشام-سليم-1663836482

فنان يكشف آخر كلمات لهشام سليم قبل وفاته

WMRYFKHZQI

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان

164120

وفاة نجم هوليوود هنري سيلفا

Film-Set-780x405

الموت يغيب احد نجوم الفن العربي -صورة