وفاة والد الفنانة ريم البارودي .. صورة مؤثرة

الوكيل الإخباري-رحل مجدي البارودي، والد ريم البارودي، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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ومن المُقرر أن تُشيع جنازة والد ريم البارودي من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد ظهر اليوم الخميس 12 يناير 2023 ، فيما يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة.



وكان والد ريم البارودي، قد دخل المستشفى قبل أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، فيما تدهورت حالته ونقل إلى العناية المركزة، فيما ظلت ريم تطلب من الجمهور بالدعاء له، وكان آخرها قبل وفاته بنحو ساعتين، حيث نشرت عبر خاصية الـ"ستوري" عبر "انستقرام"، صورة لها وهي تمسك بيديه من على فراش المرض، وعلقت عليها بطريقة مؤثرة: "ماتسبنيش يا بابا رحمتك يا رب".





ET بالعربي

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