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الأحد، 23-01-2022 03:45 م

وليد توفيق بضيافة جورج وسوف- صور

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الوكيل الإخباري - شارك الفنان اللبناني وليد توفيق متابعيه على صفحته الخاصة مجموعة من الصور الذي كشف من خلالها عن تواجده مع الفنان السوري جورج وسوف ووسام الأمير، ومحمد خيري، مازن زوايدي.

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وعلق وليد توفيق على الصور التي نشرها بالقول: "بضيافة السلطان الحبيب أبو وديع وبحضور الفنانين الاصدقاء وسام الامير، محمد خيري ومازن زوايدي".

 

وتفاعل المتابعون مع الصور معربين عن سعادتهم بتواجدهم سوياً، من بينهم المخرج اللبناني فادي حداد.

 

 

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