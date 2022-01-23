وليد توفيق بضيافة جورج وسوف- صور

الوكيل الإخباري - شارك الفنان اللبناني وليد توفيق متابعيه على صفحته الخاصة مجموعة من الصور الذي كشف من خلالها عن تواجده مع الفنان السوري جورج وسوف ووسام الأمير، ومحمد خيري، مازن زوايدي.



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وعلق وليد توفيق على الصور التي نشرها بالقول: "بضيافة السلطان الحبيب أبو وديع وبحضور الفنانين الاصدقاء وسام الامير، محمد خيري ومازن زوايدي".

وتفاعل المتابعون مع الصور معربين عن سعادتهم بتواجدهم سوياً، من بينهم المخرج اللبناني فادي حداد.

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