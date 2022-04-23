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السبت، 23-04-2022 11:15 ص

ويل سميث أمام خسارة قيمة..اليكم التفاصيل

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الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام عالمية ان إحدى المنصات الإلكترونية قد ألغت تعاقدها مع النجم العالمي ويل سميث بفيلم جديد، وذلك بعد حادثه صفعه النجم كريس روك مؤخرا في حفل الأوسكار.

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وكان أعلن كريس روك، عن قراره بعدم التحدث عن الصفعة التي تعرض لها من ويل سميث في حفل الأوسكار، إذ لم يتقاضَ أجرًا عن ذلك، بحسب صحيفة "بالم سبرينغز ديزيرت صن" الأمريكية.


وقال كريس يوم الجمعة: "أنا بخير، لدي عرض كامل، ولا أتحدث عن ذلك حتى أحصل على أجر".


وتابع: "الحياة جيدة واستعدت سمعي بعد الصفعة".

 

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