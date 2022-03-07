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الإثنين، 07-03-2022 11:58 ص

ويل سميث يفاجئ جمهوره باستعداده لتصوير الجزء الثاني من I AM Legend

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الوكيل الإخباري - فاجأ النجم الأمريكي ويل سميث، عشاقه بإعلانه عن وجود جزء ثاني لفيلمه الشهير I AM Legend الذي عرض في العام 2007.

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ونشر الفنان الأمريكي صورةً من الجزء الأول على حسابه الرسمي في إنستغرام، روج من خلالها للجزء الثاني، وعلّق عليها بالقول: سيكون جيداً.


وسيكون الجزء الثاني من هذا الفيلم من تأليف أكيفا غولدسمان، وبطولة ويل سميث، ومايكل بي جوردن، وإنتاج شركة وارنر برذرز.


وشكل الخبر صدمةً كبيرةً لعشاق ويل سميث، لأنّ الجزء الأول من العمل الذي حقق نجاحاً شهد وفاة الشخصية التي لعبها الممثل المشهور، وتساءلوا عن طريقة معالجة هذا الأمر في الجزء الثاني.


يُذكر أنّ فيلم I AM Legend مستمد من رواية للكاتب ريتشارد ماثيسون، تحمل ذات الاسم، وحقق الجزء الأول منه إيرادات وصلت إلى 585 مليون دولار أمريكي.

 

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