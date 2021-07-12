يارا تحتفل بفوز الأرجنتين - صورة

الوكيل الإخباري - احتفلت المطربة اللبنانية يارا بفوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة اللاعب ليونيل ميسي ببطولة كوبا أميريكا التي أقيمت في البرازيل.



ونشرت يارا عبر حسابها على Instagram صورتها وهي ترتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، وكتبت معبرة عن سعادتها بفوز لاعبها المفضل ميسي بالبطولة.



وقالت: “صباحكم أرجنتيني بإمتياز أخيراً تحقّقت عدالة كرة القدم وحقق ميسي بطولة مع منتخب بلاده الأرجنتين، الحمد الله كنّا مرعوبين نسهر على الفاضي”.

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وفاز منتخب الأرجنتين على البرازيل في نهائي كوبا أمريكا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ماراكانا في البرازيل.



يشار إلى أن يارا قدمت تتر مسلسل “كله بالحب” الذي عرض في رمضان 2021 ومن بطولة زينة، من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحنها عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.





المصدر - هاشتاقات