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السبت، 12-03-2022 04:31 م

يارا تطلق أغنية جديدة بعنوان راحوا

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الوكيل الإخباري - واصلت الفنانة اللبنانية يارا الإبداع والتميز بأغاني ألبومها الجديد “مليت” بإطلاقها أغنية “راحوا”، التي تعتبر سابع أغاني الألبوم على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

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وقدمت يارا أغنيتها الشبابية الجديدة باللهجة اللبنانية، وتميزت بإيقاعاتها الراقصة التي تجعلها مناسبة للحفلات.


وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات منذ طرحها على يوتيوب، حيث عبّر عشاق يارا عن إعجابهم بالأغنية و الفيديو كليب الخاص بها.


وأغنية “راحوا” من كلمات وألحان طارق أبو جودة وتوزيع موسيقي عباس صالح.


وكانت يارا قد طرحت في بداية فبراير الماضي أغنية “يا هوى” على طريقة اللايركس، وأغنية ” يا هوى” من كلمات وألحان طارق أبو جودة أيضاً، وتوزيع موسيقي عباس صالح.

 

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