يارا تعلن الإنتهاء من ألبومها الجديد - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة اللبنانية يارا الإنتهاء من تسجيل ألبومها الجديد الذي هو باللهجة اللبنانية والمصرية، بصور نشرتهم في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت يارا بالصور في الإستديو مع الملحن اللبناني طارق أبو جودة ومهندس صوت وآخرين.

وكشفت عن موعد إطلاقة قائلة بتعليق: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان "مليت" وابتدا العدّ التنازلي انتظروه في خلال أسبوع".



وانهالت التعليقات من قبل المتابعين على يارا معربين عن حماسهم لسماع جديدها.





المصدر -الفن

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