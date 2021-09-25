السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعلن موعد إنتاج أول لقاح لكورونا

رئيس وزراء الهند: كورونا لقن العالم درسا

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

انقاذ 5 أشخاص علقوا داخل بئر

طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

السبت، 25-09-2021 04:12 م

يارا تعلن الإنتهاء من ألبومها الجديد - صورة

1359245


الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة اللبنانية يارا الإنتهاء من تسجيل ألبومها الجديد الذي هو باللهجة اللبنانية والمصرية، بصور نشرتهم في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان


وظهرت يارا بالصور في الإستديو مع الملحن اللبناني طارق أبو جودة ومهندس صوت وآخرين.

 

وكشفت عن موعد إطلاقة قائلة بتعليق: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان "مليت" وابتدا العدّ التنازلي انتظروه في خلال أسبوع".


وانهالت التعليقات من قبل المتابعين على يارا معربين عن حماسهم لسماع جديدها.

 


 

المصدر -الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12843812931600965784

أحمد خالد صالح يُحيي ذكرى وفاة والده السابعة - صورة

المعتصم

المعتصم مقداد يكشف عن شائعات أثارت مواقع التواصل الاجتماعي عن عائلته

332c6b623d6506c424f7842a358045f6

الفنان الرياحنة ينفى الاعتداء عليه من قبل أبناء الفنان جورج وسوف

1042049768_0_0_1919_1038_1000x541_80_0_0_ea994bd0c47521bb90882ba7e1633101

شاهد ...ريهام سعيد بفيديو من داخل المستشفى

20210924120108248

شقيق ياسمين عبد العزيز يهنئها بعودتها من سويسرا - صورة

640x480

حقيقة عودة الفنانة عبلة كامل الى التمثيل