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الخميس، 24-06-2021 03:29 م

يارا تنشر فيديو طريف لطفل يلاعبها - فيديو

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الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية يارا المتابعين بفيديو طريف نشرته في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه طفل يرسل قبلات لها.

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وأثار الفيديو إعجاب المتابعين، وأرفقت يارا تعليقاً قالت فيه: "صباحي ويومي وكلّ أيامي هالبوسة اللي ما فيه متلها في الدنيااااااااا.. شوفوا صار بيبعت بوسات متلي".


وكانت أصدرت يارا فيديو كليب جديد لأغنية "ساري" على قناتها الخاصة يوتيوب.

 

أغنية "ساري" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم وتوزيع نور هاشم.


يذكر أن "ساري" هي الأغنية الخامسة من ألبوم يارا الخليجي "غير الناس" المرتقب صدوره قريباً، وطرح منه "غير الناس"، "ما ودعوني"،"على المكشوف"،"يمرّني طاريك"، و"ساري".

 

 

المصدر - الفن 

 

 

 

 

 




 

 


 

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