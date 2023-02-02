ياسر العظمة ينتقد برامج المقالب.. هل قصد رامز جلال؟

الوكيل الإخباري-انتقد الممثل السوري ياسر العظمة في حلقة جديدة من برنامجه الذي يطل به عبر قناته الخاصة على يوتيوب برامج المقالب.

اضافة اعلان



وفي الحلقة التي حملت اسم "شاهد قبل الحذف"، أعرب ياسر العظمة عن استيائه من محتوى برامج المقالب العربية التي تهدف لإثارة انفعال وغضب الضحية، وإهانتهم وإذلالهم وترويعهم وتحطيم ثقتهم بالغير.



وإستشهد العظمة بفكرة احد برامج المقالب الذي تقوم فكرته على دعوة الضيف على متن طائرة وأثناء تحليقها جوًا، يبدأون بإرعابه وترويعه متظاهرين أن الطائرة ستقع، ويطالبونه بوضع أقنعة الأكسجين استعدادًا لهبوط محتمل، وفي النهاية يخبرونه بأنه ”مقلب"، وهو ما دفع بالمتابعين الى الاشارة بأنه يقصد برنامج "رامز واكل الجو" الذي قدمه الممثل المصري رامز جلال.



وقال العظمة:"بصراحة يا أصدقائي كل أهداف هذه البرامج الربح المادي من خلال الزعبرة واللامبالاة والهراء والتسيب على حساب الضحك على العقول واحتقار معارف المشاهد والاستهانة بذكائه..وإن لم يكن الهدف الربح المادي فالنوايا وقتها غير سليمة ومشبوهة وتخريبية".



الجديد

اظهار أخبار متعلقة

