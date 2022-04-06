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الأربعاء، 06-04-2022 02:42 م

ياسر جلال يسيطر على أحداث الإختيار٣

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الوكيل الإخباري - مع بداية شهر رمضان إنطلق عرض مسلسل ” الإختيار٣”، الذي يتناول صراع السلطة مع مرحلة الإخوان المسلمين التي سيطرت على حكم مصر لمدة سنة بعد إندلاع الثورة في العام ٢٠١١ والإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

في الجزء الأول من العمل تم التركيز على حياة الضابط أحمد المنسي الذي أقلق مضجع الإرهابيين لسنوات إلى أن أستشهد في سيناء وقام بتجسيد دور الضابط المنسي النجم أمير كرارة وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا.

في ” الإختيار ٢” توسع الكاتب هاني سرحان في تناول أحداث المظاهرات والعمليات الإرهابية التي أستهدفت مناطق عدة في مصر ولعب دور البطولة في الجزء الثاني الممثلين كريم عبد العزيز وأحمد مكي اللذين جسد كل واحد منهما دور ضابط محترف وقد إختار المخرج بيتر ميمي المزج بين المشاهد الحقيقية والمشاهد التمثيلية.

أما في الجزء الثالث الذي يعرض حاليا فيشارك في بطولته أربع نجوم هم أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز وياسر جلال الذي لم يتردد أسمه كثيرا أثناء التصوير بل كان التركيز على الثلاثي السقا، عز وعبد العزيز لأن إجتماع ثلاثة ممثلين بهذا القدر من النجومية يعطي زخما للأحداث وكان الجمهور بإنتظار إطلالتهم لأنهم يجسدون دور ثلاث ضباط كل في مجاله هدفهم ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم أثناء تولي الرئيس الراحل محمد مرسي بمعاونة الإخوان المسلمين زمام الحكم. لكن المفاجأة كانت بظهور ياسر جلال في شخصية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. عندما كان لواء في الحيش ثم أصبح وزير الدفاع وبعدها أطاح بحكم الإخوان.

بدا ياسر جلال متقناً لأداء شخصية السيسي بدرجة إحترافية أثارت موجة من الترحيب في الشارع المصري إذ أنه استطاع أن يجيد تقليد صوت الرئيس وبهذه الشخصية تمكن جلال من السيطرة على أحداث “الإختيار٣ ” وغاب تميز النجوم الثلاثة الآخرين السقا، عز، وعبد العزيز. كما تميز الممثل خالد الصاوي بتأدية دور الزعيم الاخواني خيرت الشاطر.

إذاً مسلسل ” الإختيار٣” يتناول مرحلة صعبة مرت على مصر ومن المنتظر أن تنتهي الأحداث في الحلقات الأخيرة بتنصيب اللواء عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في تلك الفترة.

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صوت بيروت انترناشونال 

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