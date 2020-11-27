الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 09:33 ص

ياسر جلال يكشف أصعب موقف في حياته

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان ياسر جلال خلال حلوله ضيفاً على برنامج Top Trending الذي يقدمه الإعلامي أحمد عليوة على قناة Ten، أنه مر بفترة عصيبة في حياته الفنية، عقب النجاح الذي حققه في مسلسل "سعد اليتيم"، فكان يتم سحب المسلسلات منه بعد أن تصل إليه، وتم اضطهاده ولم يكن يعلم السبب.


وأضاف أنه اكتشف أن السبب هو محاربة شخص ما لا يستطيع الإفصاح عن اسمه، قرر وقتها أن يضيق عليه ويمنعه من التمثيل، مشيرًا إلى أنه كان يبكي بالدموع بسبب هذا الأمر، لأنه شعر أنه سيفقد مصدر رزقه، خاصة أن زوجته كانت حاملاً في ذلك الوقت.

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يشار إلى أن ياسر جلال شارك في رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة" والذي حقق به نجاحاً كبيراً، وشاركه في البطولة مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي‎.‎

 

المصدر: لها



 




 

 


 

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