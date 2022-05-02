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الإثنين، 02-05-2022 02:55 م

ياسر جلال يكشف تفاصيل تجسيده شخصية الرئيس السيسي

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الوكيل الإخباري - يحلّ النجم الكبير ياسر جلال الليلة ضيفاً على البرنامج الإذاعي "ستوديو 9090"، الذي تقدّمه فاطمة مصطفى، في حلقة أول أيام العيد، العاشرة مساءً.

ويكشف ياسر خلال الحلقة العديد من الأسرار فيتحدّث للمرة الأولى عن دوره المميز في "الاختيار 3" حيث يؤدي شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحترافية الى درجة التوحّد مع شخصية الرئيس المصري، من كل جوانبها.

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كما يوضح كيف أتقن نبرة صوت الرئيس السيسي، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التبس الأمر على كثيرين فاعتقدوا أن الصوت في بعض المشاهد يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي. علماً أن ياسر جلال أدى الصوت بنفسه ولم تتم الاستعانة بدوبلاج.


"الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وعرض تحت شعار "حقائق تعرض لأول مرة"، ويشارك في الجزء الثالث النجوم: أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صبري فواز، أحمد بدير، خالد الصاوي وعبدالعزيز مخيون.

 

لها 

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