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الخميس، 05-05-2022 09:11 ص

ياسر جلال يكشف كواليس تصوير مسلسل الاختيار

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري ياسر جلال عن كواليس مشاركته بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الأختيار الجزء الثالث الذي عرض خلال شهر رمضان. 

ورد جلال في تصريح تلفزيوني على سؤال حول كيفية ضبط صوت الرئيس المصري وكأنه هو بالفعل، قائلا: “كنت بسجل المشاهد بالصوت وأقول كلامي وكلام اللي قدامي وأسمعه وأنا رايح للتصوير”. 

وأضاف :” أنه كان يريد أن يصل لنغمة الصوت بدقة، فتمرن عبر ترديد جملة معينة، ليجد مهندس الصوت آتياً ليعدل “المايك”، قائلا “أنت جايب تون الصوت بالملي”.

وقلد الفنان ياسر جلال صوت عبد الفتاح السيسي قائلاً:” لازم تبقوا عارفين إن بلدنا بتمر بظروف استثنائية صحيح”، ليجد على الفور مهندس الصوت آتياً ليعدل “المايك”، قائلا :”أنت جايب تون الصوت بالملي

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وأضاف : “أنا قصدت أقول التجربة دي، لأن فيه ناس بتقول أن ده مش صوتك وأنه دوبلاج، وده غير صحيح وما تنفعش في شغلنا”. ( صحيفة صدى) 



 




 

 


 

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