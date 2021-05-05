ياسر جلال يوضح سرّ عدم ظهوره في برامج شقيقه.. فيديو

الوكيل الاخباري - أعرب الفنان المصري ياسر جلال، خلال لقائه مع إذاعة "الراديو 9090"، أمس الثلاثاء، عن سعادته البالغة، بنجاح شقيقه الفنان رامز جلال، في برنامجة "رامز عقلة طار" مؤكدًا أنه أصبح "عالمياً".

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وأضاف ياسر أنه يتابع برنامج شقيقة رامز جلال كل يوم قائلاً: "رامز نجم كبير وفخور به وأصبح عالمي وربنا يوفقه ويحميه ويزيده كمان وكمان".



وتابع: "أنا بشوف تقارير على التليفزيون الألماني والأمريكي هو بيعمل الكاميرا الخفية اللي بتتعمل في العالم كله، لكن بطرق مختلفة".

وعن إمكانية وقوعه في فخ برامج شقيقه، قال: "أنا مش بتاع برامج أوي ومبحبش البرامج خالص وخصوصا البرامج اللي بفلوس".



ويشارك ياسر جلال في دراما رمضان 2021 بمسلسل "ضل راجل"، بطولة نور، نرمين الفقي، رنا رئيس، محمد يسري، إنعام سالوسة، محمود عبد المغني، مجدي فكري، من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.





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