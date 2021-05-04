الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 12:13 م

ياسر سامي يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالتسمم

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الوكيل الاخباري - عاد المخرج المصري ياسر سامي إلى منزله بعد مكوثه يومين بأحد المستشفيات، حيث عانى من حالة تسمم حاد وأجرى غسيل للمعدة.

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وقال: حالتي الصحية أفضل كثيرا بفضل الله وفي تحسن، وأوجه الشكر إلى أسرتي التي عانت معي خلال الأيام الماضية وكل أصدقائي والمقربين لي ممن حاولوا الاطمئنان علي".


يذكر أن آخر تواجد للمخرج ياسر سامي في الدراما المصرية كان مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في موسم دراما رمضان الماضي.

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