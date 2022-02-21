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الإثنين، 21-02-2022 01:28 م

ياسمين رئيس تؤدي مناسك العمرة - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد تعرّضها للهجوم بسبب تصريحات زوجها المخرج هادي الباجوري، فاجأت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها بصور ظهرت فيها داخل الحرم المكي وهي تؤدّي العمرة. كما نشرت ياسمين صورة عبر "فيسبوك" بدت فيها وهي ترتدي جلباباً أبيض، وعلّقت عليها قائلة: "الحمد لله"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة.

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من جهة ثانية، لحقت الفنانة ياسمين رئيس بزميلتها الفنانة منى زكي في الخروج من سباق الدراما الرمضاني، بعدما تراجعت عن قرار المشاركة في مسلسل "نغم"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث كان من المفترض أن تبدأ التصوير خلال الأيام الماضية.

وكشف مؤلف العمل أمين جمال في تصريحات صحافية أن ياسمين خرجت من الماراثون الرمضاني المقبل، ولن تشارك في مسلسل "نغم"، الذي كان سيُعتبر أول بطولة مطلقة لها، وذلك لارتباطها بأعمال أخرى.

 

 

 

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