ياسمين رئيس تدعم لبنان بطريقتها الخاصة

الوكيل الإخباري - انتهت النجمة ياسمين رئيس من تصوير مسلسل 60 دقيقة أثناء تواجدها في بيروت.



وتؤدي ياسمين شخصية فتاة تُدعى ياسمين في المسلسل، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو مكوّن من 9 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة "شاهد".

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وشاركت ياسمين رئيس جمهورها بصورة لها من المسلسل نشرتها على حسابها الخاص في إنستغرام.



كما دعمت ياسمين لبنان بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها الدولة عبر نشر ستوري تحث الجمهور من خلاله على تصعيد أزمات لبنان مع هاشتاغ #SAVELEBANON، وقبلها عبّرت رئيس عن عشقها لمدينة بيروت أثناء تواجدها هناك، ونشرت صورة لها التُقطت في بيروت وعلّقت عليها "My favorite season in my favorite city... Beirut".



وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها "جارة القمر" الذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذين تعود من خلالهما الى البطولة السينمائية بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم رمضان بشخصية "فاتن" التي جسّدتها في مسلسل ملوك الجدعنة.

المصدر - لها