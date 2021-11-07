ياسمين رئيس تصرح عن عملها الحقيقي - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية ياسمين رئيس أنها تعمل ضمن مجال الفن على مزاجها الشخصي مشيرة إلى أن هذا العمل هو هواية بالنسبة لها لا أكثر، وقالت "بقول أنا ست بيت وأم وبعدين ممثلة، وأريد أن اشعر بأني أمارس الفن من اجل هوايتي الشخصية وليس لأنه عملي .

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وتابعت رئيس :"ان شخصيتي في البداية مكنتش كدا وكنت أريد العمل دائماً ولكن كل شخص منا تتغير شخصيته من حين لأخر، ومهنتي الأصلية هي أن أكون ست منزل وأم".

وأضافت ياسمين :"ظهوري قليل وأعمالي أيضا قليلة وعدم ظهوري على الشاشة كثيراً هو السبب في اني مازالت صغيرة في اعين المشاهدين ولي طله خاصة".

حديث رئيس جاء في مقابلة في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر".

المصدر - الفن