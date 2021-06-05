ياسمين رئيس تكشف تفاصيل عملها الجديد

الوكيل الإخباري - بعد نجاحها في موسم رمضان بمسلسل "ملوك الجدعنة"، تستعد النجمة ياسمين رئيس لتصوير مسلسلها "60 دقيقة" الذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، ومن خلال نواعم نكشف عن تفاصيل العمل.

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إثارة وتشويق

المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء بتصويره قريباً، وينتمي لنوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.



أول بطولة

وقالت ياسمين رئيس: "أحب نوعية المسلسلات القصيرة، خاصةً عندما تكون مكثّفة ومليئة بالاحداث مثل 60 دقيقة، لذلك متحمسة جداً لبطولة هذا المسلسل، فهو أول بطولة لي على منصة شاهد، وأؤدي فيه شخصية فتاة تُدعى ياسمين، ونوعية المسلسل إثارة وتشويق، وهذا ما سيجعل تتابُع الأحداث الـ9 حلقات في منتهى القوة".



ياسمين رئيس نجمة متميزة بإختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست أخيراً في السينما المصرية في فيلم "لص بغداد" الذي تجاوزت إيراداته الـ33 مليون جنيه مصري، وأيضاً فيلمها المختلف "بلاش تبوسني"، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي "البحث عن أم كلثوم"، إلى جانب بطولتها في فيلم "شيخ جاكسون"، و"هيبتا المحاضرة الأخيرة" الذي يُعد أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقاً للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في "صنع في مصر"، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية في فيلم "فتاة المصنع"، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل "أنا شهيرة أنا الخائن"، "طرف ثالث" و"عرض خاص"، وتنتظر حالياً إطلاق فيلمها "قمر 14" قريباً.

المصدر - نواعم