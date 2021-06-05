السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

حملة نزل القاطع تنطلق في الاردن اليوم

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

السبت، 05-06-2021 11:53 ص

ياسمين رئيس تكشف تفاصيل عملها الجديد

2020_7_18_2_6_59_689


الوكيل الإخباري - بعد نجاحها في موسم رمضان بمسلسل "ملوك الجدعنة"، تستعد النجمة ياسمين رئيس لتصوير مسلسلها "60 دقيقة" الذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، ومن خلال نواعم نكشف عن تفاصيل العمل.

اضافة اعلان

إثارة وتشويق
المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء بتصويره قريباً، وينتمي لنوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.


أول بطولة 
وقالت ياسمين رئيس: "أحب نوعية المسلسلات القصيرة، خاصةً عندما تكون مكثّفة ومليئة بالاحداث مثل 60 دقيقة، لذلك متحمسة جداً لبطولة هذا المسلسل، فهو أول بطولة لي على منصة شاهد، وأؤدي فيه شخصية فتاة تُدعى ياسمين، ونوعية المسلسل إثارة وتشويق، وهذا ما سيجعل تتابُع الأحداث الـ9 حلقات في منتهى القوة".

ياسمين رئيس نجمة متميزة بإختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست أخيراً في السينما المصرية في فيلم "لص بغداد" الذي تجاوزت إيراداته الـ33 مليون جنيه مصري، وأيضاً فيلمها المختلف "بلاش تبوسني"، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي "البحث عن أم كلثوم"، إلى جانب بطولتها في فيلم "شيخ جاكسون"، و"هيبتا المحاضرة الأخيرة" الذي يُعد أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقاً للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في "صنع في مصر"، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية في فيلم "فتاة المصنع"، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل "أنا شهيرة أنا الخائن"، "طرف ثالث" و"عرض خاص"، وتنتظر حالياً إطلاق فيلمها "قمر 14" قريباً.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
artworks-ntmHWUmgdQCn3HUR-VEzuyA-t500x500

نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن فلسطيني

2020_4_10_16_13_45_388

نانسي عجرم توجه رسالة شكر لكل من قدّم لها العزاء بمصابها

الهيبة

الكشف عن تفاصيل مسلسل الهيبة بجزئه الخامس

12932996_1187737157905034_6331184368458221303_n-630x376

بعد تعرضه لحادث مروع .. ريما نجيم تكشف مصير ابنها

2018_12_23_14_43_30_451

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

1230696477

لهذا السبب .. ليدي غاغا تؤجل جولتها الموسيقية

أخبار متعلقة
7499776-1299864669

بعد اختياره أفضل ممثل.. فيديو جديد لقصي خولي يثير الجدل.. شاهد

844

بالفيديو.. منى زكي تثير ضجة بما كشفته عن مسلسل 'لعبة نيوتن'

3820150_1608130617

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

3-6-1024x755-1

ماغي بو غصن تخرج عن صمتها وترد على تعليقات فيليب أسمر المثيرة للجدل

38_6

لاول مرة .. عمل رعب يضم الفنانة دينا الشربيني وتقلا شمعون - صورة

عمرو-أديب

اقتحام استديو الاعلامي عمرو أديب وإجباره على إنهاء فقرة الأخبار.. شاهد