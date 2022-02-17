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الخميس، 17-02-2022 02:55 م

ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في شوارع نيويورك - صور

ياسمين-صبري


الوكيل الإخباري - جذبت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأنظار نحوها خلال الساعات الماضية، بعدما أصبح اسمها مسار حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يمر أسبوع واحد إلا ويكون لها أثر مع جمهورها متحدثين عن الحكم أو التصريحات التي تطلقها وفي أوقات أخرى عن إطلالاتها التي تجذب الناس.

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وهذه المرة سحرت ياسمين صبري، أعين جمهورها عندما نشرت عبر حسابها في "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي أطلت فيها مرتدية "معطفا" من صيحة "الفرو"، لتبدو في إطلالة شتوية جذابة خلال تواجدها في أحد شوارع مدينة "نيويورك".

 

 

 

زهرة الخليج

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