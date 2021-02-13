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السبت، 13-02-2021 11:02 ص

ياسمين صبري تتعرض للسخرية .. صورة

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الوكيل الإخباري _ تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لموجة من السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد ان نشرت صور زيارتها لمستشفى أبو الريش حيث أخطأت في كتابة اسم المستشفى، وعادت لتصحح هذا الخطأ.

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ونشرت ياسمين مجموعة من صورها أثناء الزيارة، وارفقت الصور بتعليق قالت فيه : "شكراً جزيلاً على استضافتي في مستشفي #أبو_رواش يارب الشفاء لكل مريض".

لتتلقى سلسلة من التعليقات الساخرة حول أنها لا تعرف اسم المستشفى الذي زارته، متهمةً إياها بأنها تسعى من خلال تلك الزيارات لصنع "شو" إعلامي.

 

لتتدارك ياسمين الخطأ بسرعة وتعدّل اسم المستشفى إلى "أبو الريش".

 



المصدر: لها 



 




 

 


 

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