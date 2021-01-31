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الأحد، 31-01-2021 11:15 ص

ياسمين صبري تتلقى طلباً غريباً من متابع!.. صورة

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة جديدة لها من جلسة تصوير خاصة بإحدى الماركات العالمية أشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتلقت ياسمين صبري تعليقات كثيرة على الصورة إلا أن أحد المتابعين علق على الصورة بطلب غريب، حيث طلب منها الزواج.

 

ولم تعلق ياسمين صبري على المتابع، في حين سخر عدد كبير من الجمهور من طلب المتابع، حيث قال أحد متابعيها: "أنت تقدر تضحكها زي أبو هشيمة ما بيضحكها".


من ناحية أخرى، لم تعلن ياسمين صبري حتى الآن خوضها السباق الدرامي الرمضاني في حين كان آخر ظهور لها رمضان الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها البطولة كل من أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد.


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