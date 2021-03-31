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الأربعاء، 31-03-2021 10:43 ص

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة غريبة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور أثارت بها جدلاً واسعاً بين متابعيها، لأنها ظهرت بماكياج وتسريحة شعر وإطلالة مشابهة لنجمة عالمية، ووصل الأمر إلى أن أطلقوا عليها "كيم كارداشيان الغلابة".

يذكر أن ياسمين صبري تغيب عن السباق الدرامي الرمضاني هذا العام لأول مرة منذ عدة سنوات حيث تواجدت في المواسم السابقة بعدة أعمال منها "الأسطورة"، مع محمد رمضان، و"حكايتي"، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها، وشاركها في بطولته النجمان أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم، والنجمة وفاء عامر والفنان الكبير أحمد بدير، مع نخبة من النجوم.

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يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان الماضي‎.


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