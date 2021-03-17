ياسمين صبري تثير الجدل بين جمهورها بسبب صورة.. شاهد

الوكيل الاخباري - تثير الفنانة المصرية ياسمين صبري اهتمام الجمهور بكل صورة تنشرها على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام".

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وظهرت بصورة نشرتها مؤخرا بإطلالة أنيقة للغاية وبدت وهي تصعد على سلم الطائرة الخاصة. وأحدث هذا موجة من الجدل حيث أثنى بعض الناشطين على جمالها وأناقتها فيما أشار آخرون إلى أنها تبالغ في إظهار الثراء الذي تعيشه مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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