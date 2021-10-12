ياسمين صبري تحتفل باليوم العالمي للفتاة - صورة

الوكيل الإخباري - إحتفلت الممثلة المصرية ياسمين صبري باليوم العالمي للفتاة على طريقتها الخاصة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي.



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فنشرت صورة لها وكتبت تعليقا عليها: "لكل فتاة، كل عام وانتي قوية وطموحة وذكية وجميلة وسعيدة. "

وتفاعل المتابعون مع الصورة إذ أثارت إعجابهم وتداولوها في حساباتهم.

يشار إلى أن ياسمين تستعد لخوض السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل بمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، إذ تعقد جلسات عمل منذ شهر أيار/مايو الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.



المصدر - الفن