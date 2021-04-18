ياسمين صبري تحتفل بمرور عام على زواجها من أبو هشيمة.. صور

الوكيل الاخباري - احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري بمرور عام على زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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ونشرت ياسمين صورة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، أعاد أبو هشيمة نشرها على حسابه الخاص، وظهرا وهما يرتديان ملابس جينز كاجوال، كاشفين أنهما يحتفلان بالذكرى الأولى من زواجهما.

بدوره، نشر أبو هشيمة صورة تجمعهما ببعض أثناء تواجدهما في المكان نفسه وبالملابس نفسها، وبدت ملامح الحب والفرح واضحة على ملامحه.



وكانت ياسمين قد أثارت ضجة باحتفالها بزواجها من أبو هشيمة منذ أربعة أشهر رغم أنه لم يكن قد مر العام على زواجهما، حيث نشرت عدة صور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" تكشف بها احتفالها بعيد زواجها.



يذكر أن ياسمين صبري لا تشارك في موسم الدراما الرمضاني الحالي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان الماضي.







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