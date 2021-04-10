ياسمين صبري تحذّر من حساب مزيف باسمها على فيسبوك

الوكيل الإخباري- ردت الفنانة ياسمين صبري على حملات السخرية التي انطلقت على مواقع التواصل بعد ظهور حساب باسمها تم ضبطه بالتشكيل اللغوي، على "فيسبوك"، حيث كتبت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لا يوجد لديّ أي حسابات على الفيس بوك. ده حساب مزور. وأنا حقفله".



وكانت صفحة "نحو وصرف" على "فيسبوك" قد بدأت موجة من السخرية على حساب يحمل اسم الفنانة ياسمين صبري بعد ضبط اسمها بالتشكيل ولكن بطريقة خاطئة.

اضافة اعلان



يذكر أن ياسمين صبري لن تشارك في الدراما الرمضانية هذا العام، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

المصدر: لها