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السبت، 05-06-2021 08:58 ص

ياسمين صبري تحسم الجدل حول سخريتها من محمد رمضان

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الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة ياسمين صبري ما تم تداوله من انباء حول سخريتها من محمد رمضان بعد قرار الدولة بالتحفظ على أمواله من خلال تعليق لها عبر فيسبوك بكلمة “ضحكتني”.


لتغرد صبري على حسابها بموقع تويتر نافية الخبر، مؤكدة أنها لا تملك أي حسابات على موقع فيسبوك وأنها ستقوم بإغلاق الحساب المنسوب لها.

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قالت صبري في تغريدتها “ليس لدي أي حسابات على الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.. مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد”.

 

يشار أن محمد رمضان أعلن في فيديو عبر حسابه على موقع انستغرام أن الدولة تحفظت على أمواله في أحد البنوك وأنه تلقى مكالمة هاتفية من البنك تخبره بذلك.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 

 


 




 

 


 

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