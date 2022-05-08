الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الخارجية تعلن شروط اختيار ملحقين دبلوماسيين

السعودية تضع شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في حارس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بريطانيا ترصد 1.6 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا

لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش اليوم معدل قانون الضريبة العامة على المبيعات

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

رئيس الوزراء يعزي نظيره المصري بشهداء اعتداء شرق السويس الارهابي

مراكز فحص كورونا العاملة طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة

عجلون : رفع 570 طن نفايات خلال العطلة

الأحد، 08-05-2022 06:12 ص

ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أبوهشيمة

ي


الوكيل الإخباري - حسمت الفنانة المصرية الجدل المثار حول هدايا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

اضافة اعلان


وأكدت الفنانة ياسمين صبري أنها تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم 17 أبريل عام 2020 ، بدون مهر أو مؤخر صداق.


ونقل موقع «صدى البلد» عن الفنانة ياسمين صبري قولها   إن أبو هشيمة كان زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا ، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح.


ونفت تماما صحة ما تردد عن ما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنعا للملابس و امتلاكها 24 سيارة ، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح. وقالت أن فترة الزواج كانت سلسة ، وأنها تكن له كل الاحترام ، مشيرا إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.


وكانت النجمة ياسمين صبري قالت بعد الانفصال عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن كل شيء قسمة ونصيب.


وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها: "كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7172441-392034717

للمرة الأولى.. عاصي الحلاني يتحدث عن مرضه

20220505-1651761501499-original

سيف نبيل يدخل عالم التمثيل

نيللي-كريم-وهشام-عاشور

نيللي كريم وزوجها هشام عاشور يستعدان لفيلم جديد أكشن

lila-alwe3

ليلى علوي تعبر عن إعجابها بمسلسل بطلوع الروح

image

محمد إمام يشوق الجمهور لفيلمه الجديد - صورة

377072_0

خالد النبوي لهذه الأسباب نجح مسلسل راجعين يا هوى

أخبار متعلقة
ح

حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

image

296 مليون جنيه كلفة انفصال أبوهشيمة عن ياسمين صبري

ابو

ماذا حدث في آخر ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة قبل الطلاق؟

1823700_1648558908

أول تعليق لـ ياسمين صبري بعد إنتشار أخبار عن طلاقها

6273c8474c59b734677c08ca

والد ياسمين صبري يصدر أول تصريح بعد أنباء طلاقها من أبو هشيمة

س

حقيقة طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة - تفاصيل