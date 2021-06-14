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الإثنين، 14-06-2021 09:07 ص

ياسمين صبري تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها .. صور

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الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الإنستغرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.


وتألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة ملفتة، وارتدت قميص باللون الزهري وذا أكمام طويلة ونسقت معه بنطلون جينز مما منحها إطلالة عصرية بسيطة.

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ولفتت ياسمين صبري الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الملفتة التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الزهري.

 

وأما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر الضفائر، ووضعت مكياجاً صاخباً مرتكزاً على الألوان الترابية التي غيرت من ملامحها.

 

 

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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