ياسمين صبري تدخل قائمة أجمل 100 وجه لعام 2021

الوكيل الإخباري - عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري لتتصدّر المشهد من جديد، وذلك بعد اختيارها ضمن قائمة أجمل مئة وجه في العالم، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة تي سي كاندلر tccandler، عبر موقع "إنستغرام"، لتكون النجمة العربية الوحيدة في القائمة حتى الآن في المسابقة التي سيُعلَن عن نتائجها يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.



وكانت ياسمين قد نشرت عدداً من صورها عبر حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، الملتقطة خلال مشاركتها في "مهرجان البحر الأحمر" في دورته الأولى، والذي انتهت فعالياته مساء أمس الثلاثاء.

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وكانت ياسمين صبري قد أجرت لقاءً مفتوحاً مع جمهورها ومعجبيها، من خلال فقرة تجيب من خلالها عن أسئلتهم عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" .





المصدر - لها