ياسمين صبري تربح قضية بتعويض 100 مليون جنيه

الوكيل الإخباري - ربحت الممثلة المصرية ياسمين صبري قضية كانت قد رفعتها ضد شخص ، بتهمة سب وقذف. وصدر الحكم على المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20.000.

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وأكد محامي ياسمين علاء عابد أنه تمت إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة للمحكمة حتى صدر الحكم.

وكان قد إدعى ضد إبراهيم مدنياً بمبلغ 100 مليون جنيه مصري، كتعويض وقررت المحكمة تأجيل الحكم لجلسة اليوم. كما إعتبر المحامي أن حكم المحكمة عادل جداً وأشاد بدور القضاء في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص.

المصدر - الفن