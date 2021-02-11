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الخميس، 11-02-2021 11:50 ص

ياسمين صبري تزور مستشفى للاطفال في مصر ورسالة تثير الجدل!... شاهد

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الوكيل الاخباري - زارت الفنانة المصرية ياسمين صبري مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، ووزعت على الأطفال المرضى هدايا.

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وبحسب موقع "مصراوي"، استقبلت إدارة المستشفى، التابع لجامعة القاهرة، ياسمين صبري استقبالا حافلا، لافتا إلى أن الممثلة قدمت تبرعا ماليا للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان.


وأشار الموقع إلى أن ياسمين صبري أبدت "سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة".


إلا أن ياسمين اخطأت في اسم المستشفى عبر حسابها على "تويتر"، حيث كتبت اسم المستشفى "أبو رواش"، بدلا من اسم المستشفى الصحيح "أبو الريش"، وهو ما التقطه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا بينهم.

 

ففي الوقت الذي انتقد البعض ياسمين واعتبر ما قامت به عملا دعائيا، اعتبر البعض أن هذا خطأ من المسؤول عن صفحتها على تويتر ولا ينفي قيامها بالزيارة، وأن المستشفى بالفعل بحاجة إلى دعم المشاهير والفنانين ورجال الأعمال.



سبوتنيك

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