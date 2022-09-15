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الخميس، 15-09-2022 12:33 م

ياسمين صبري تشارك في بطولة مسلسل جديد

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الوكيل الإخباري- تعاقدت الممثلة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديد ولم تستقر ياسمين على السيناريو أو المخرج لكنها وقعت على تقديم 15 حلقة تلفزيونية فقط بأجر 5 ملايين جنيه ليرتفع أجرها بذلك عن آخر تعاقد لها ب3 ملايين فقط وهو ما اشترطته ياسمين وفق ما نقل موقع " الفن"

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وكانت ياسمين طوال الفترة الماضية تعاني من سوء الحظ الفني حيث تعاقدت على أكثر من عمل ثم انسحبت منه منها مسلسل "الشادر" والذي قالت بأنها لم تعجب بالسيناريو، وبعدها مسلسل "الجواز سم قاتل" والذي اعتذرت عنه أيضا بجانب تعاقدها على فيلم "شغل عصابات" ولم يكتمل.


الجدير بالذكر أن آخر عمل لياسمين عبد العزيز كان "فرصة تانية" والذي شاركت به في عام 2020 وشاركت أيضا في فيلم "ليلة هنا وسرور" في عام 2018 مع محمد إمام.


 




 

 


 

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