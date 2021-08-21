ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها على تطبيق إنستغرام صورة جديدة لها.

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وظهرت ياسمين، أثناء ممارسة أحد تمارين اليوغا المتعلقة بمنطقة الحوض الذي يحتاج إلى مرونة الجسم، وذلك أثناء تواجدها داخل حديقة منزلها، ونالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل «فرصة ثانية» وشاركها البطولة دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.



ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى في الدراما، بعد مشاركتها برمضان 2019 من خلال مسلسل "حكايتي"





المصدر - لها