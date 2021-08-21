السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

القواسمي: 25 % نسبة الطلب على المستلزمات المدرسية

الحكومة تعتزم الإعلان عن أولوياتها الاقتصادية خلال أيام

روسيا تسجل 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

العيسوي يفتتح مشروعات مبادرات ملكية في إربد

الدفاع المدني يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

الجعبري : المصانع الأردنيّة تمتلك إمكانيات كبيرة

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

معان: تركيب أنظمة طاقة شمسية لمشروعات انتاجية وأسر فقيرة

تركيا تجلي مجموعة أخرى من رعاياها في أفغانستان

السبت، 21-08-2021 11:48 ص

ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة - صورة

2021_7_26_16_27_28_271


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها على تطبيق إنستغرام صورة جديدة لها.

اضافة اعلان


وظهرت ياسمين، أثناء ممارسة أحد تمارين اليوغا المتعلقة بمنطقة الحوض الذي يحتاج إلى مرونة الجسم، وذلك أثناء تواجدها داخل حديقة منزلها، ونالت إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل «فرصة ثانية» وشاركها البطولة دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.


ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى في الدراما، بعد مشاركتها برمضان 2019 من خلال مسلسل "حكايتي"

 


 

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
233731-16227217756556018

منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي قريبا - صورة

10754806-184102377

شكوك حول عودة الخلاف مجدداً بين محمد عطية وخطيبته

20-08-21-272814402

شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل طلاقها من زوجها - صورة

120464470_5218660321493380_903284646193019656_n

حقيقة طلب نادين نجيم المساعدة من سوريا

1338095

الكشف عن موعد طرح فيلم جيمس بوند الجديد

فيديو تامر حسني يتعرض لهجوم صاعق من فتاة على مسرح هلا فبراير!-96d90ce2-fb02-44cc-95f1-2b573ea186f4

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده على المسرح الروماني - فيديو

أخبار متعلقة
314540_0

ريهام سعيد تبهر متابعيها في أخر ظهور لها - صورة

2021-07-19_09-25-27_815982-730x438

حلا شيحة تنشر صورة لوالدتها وتوجه رسالة لها - صور

16288589767855023

أول صورة لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور في شهر العسل - صورة

3566762_1475489172

صورة نادرة لدنيا بطمة في طفولتها - صور

ac43c0149af289426a5f40bd01bbe5ce

بريانكا شوبرا بصورة عفوية مع ممثلتين شهيرتين - صورة

5463456546-f2-768x435

ديما بياعة تثير ضجة في أحدث ظهور لها مع زوجها - صورة