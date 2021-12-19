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الأحد، 19-12-2021 12:28 م

ياسمين صبري تعيد التعاون مع محمد إمام في السينما

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ياسمين صبري في تصريحات صحافية أن فيلمها القادم سوف يشهد مفاجأة من العيار الثقيل.

وأعلنت ياسمين أن محمد إمام سوف يكون مفاجأتها لجمهورها في فيلم "شغل عصابات"، وإن كانت مشاركته في الفيلم كضيف شرف، حيث تخوض ياسمين صبري ، أولى بطولاتها المطلقة في السينما، مؤكدة أن العمل لا ينتمي لنوعية الأكشن.

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وتجسد ياسمين، في الفيلم شخصية رئيسة عصابة ومن المقرر التصوير بداية السنة الجديدة بعد اختيار باقي فريق العمل.

 

المصدر - لها 

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