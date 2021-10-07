ياسمين صبري تكتب مسلسلها الجديد: أمتلك موهبة لا يستهان بها

الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة ياسمين صبري ترند الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن مشاركتها في تأليف وكتابة سيناريو مسلسلها الجديد المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2022، واعترافها بأنها صدقت ما يشاع حول أنها مجرد وجه جميل وشخصية محظوظة، مؤكدة أن هذه الشائعة دفعتها لعدم التركيز في تفاصيل مسلسلها السابق "فرصة تانية" الذي تعرض لانتقادات قاسية بعد عرضه بموسم رمضان 2020.





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وقالت "ياسمين" في تصريحات لدورية Harper's Bazaar على هامش تواجدها بفعاليات مهرجان فينيسيا: لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل، وبدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح.





وتابعت: قدمت مسلسل في رمضان منذ عامين ولم أكن أهتم وكنت أقول الناس سيشاهدونني على أي حال، فلم أكن أركز حقا فيما أقدم.



وأضافت: أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا ابتعدت العام الماضي، وهناك حقا مشكلة في إيجاد نص جيد، وهذا دفعني لأن أقوم بكتابة قصة مع مجموعة من الكتاب، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة.



وأكدت ياسمين أن القصة مقتبسة عن أحداث واقعية، وأنها تعكف منذ شهر مايو الماضي على كتابة سيناريو المسلسل بالتعاون مع آخرين، وقالت: التأليف موهبة فنية لدي كنت أجهل وجودها.

وقالت: الشهرة جعلتني أدرك المكانة التي يوليها الأشخاص لي بناءً على المظهر الخارجي وهو ما دفعني للعمل على تطوير شخصيتي وبناء توازن حقيقي.





المصدر - سيدتي