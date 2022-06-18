ياسمين صبري تنسحب من مسلسل " الشادر "

الوكيل الإخباري- اعتذرت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن عدم مشاركتها في مسلسل الشادر أمام النجم أشرف عبد الباقي في اللحظات الأخيرة قبل بدء التصوير.

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ومن المقرر أن تتفرغ ياسمين لتصوير فيلمها الجديد "شغل عصابات" مع توقعات بعودتها للمشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023 حال حصولها على سيناريو مميز.

مسلسل" الشادر" تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وكانت ياسمين صبري ستجسد خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

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