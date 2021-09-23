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الخميس، 23-09-2021 04:37 م

ياسمين صبري تهنىء الشعب السعودي باليوم الوطني

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الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة ياسمين صبري، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.

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وهنأت ياسمين صبري : الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني السعودي و علقت قائلة :" كل عزم و اخوننا بخير و سعادة و سلام عيد وطني سعيد "

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبريمسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.


 

 

المصدر - صدى البلد 

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