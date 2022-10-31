الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 09:54 ص

ياسمين صبري تواجه انتقادات واسعة بعد تغير ملامحها- شاهد

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الوكيل الإخباري - إنتشرت في الساعات الأخيرة صورة للممثلة المصرية ياسمين صبري عرضتها للكثير من الإنتقادات، ودفعت الجمهور للتساؤل عن ملامحها الحقيقية.

وفي التفاصيل، أظهر الصورة الفارق بين شكلها في المنشور الذي شاركته للجمهور لإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز "فاشن تراست أريبيا" المنعقدة في قطر، وبين الصورة التي لم يتم تعديلها على برنامج "فوتوشوب"، وظهر الفرق واضح.

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وكانت قد ظهرت الممثلة المصرية على السجادة الحمراء مرتديةً فستاناً ناعماً من اللون الفضي، ومزيناً بحزام عريض على الخصر باللون الفضي، من توقيع دار الأزياء العالمي "دولتشي آند غابانا".

 


 

 

الديار 

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