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الثلاثاء، 20-07-2021 04:28 م

ياسمين صبري توجه رسالة في عيد الأضحى - صورة

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الوكيل الإخباري - عايدت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها ومحبيها، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فأطلت ياسمين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت :"عيد اضحي سعيد كل عام ونحن دائما بخير".

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وكانت أثارت ياسمين الجدل بين متابعيها، من خلال سؤالين طرحتهما على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إذ كتبت :"ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟"، وتساءلت بمنشور ثانٍي: "ما هي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلى في عالمي ؟".


وتوقع المتابعون أن تكون ياسمين حامل من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وقال أحد المتابعين :"ربنا يرزقك بطفل من شخص بتحبيه دا ف حد ذاته شعور جميل ينقلك لواقع أجمل إن شاء الله"، وكتب متابع آخر :"بنا اكيد هيرزقك الخلفه ويكمل نعمته عليكى قولى يا رب".

 


 

 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

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