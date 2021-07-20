ياسمين صبري توجه رسالة في عيد الأضحى - صورة

الوكيل الإخباري - عايدت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها ومحبيها، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فأطلت ياسمين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت :"عيد اضحي سعيد كل عام ونحن دائما بخير".

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وكانت أثارت ياسمين الجدل بين متابعيها، من خلال سؤالين طرحتهما على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إذ كتبت :"ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟"، وتساءلت بمنشور ثانٍي: "ما هي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلى في عالمي ؟".



وتوقع المتابعون أن تكون ياسمين حامل من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وقال أحد المتابعين :"ربنا يرزقك بطفل من شخص بتحبيه دا ف حد ذاته شعور جميل ينقلك لواقع أجمل إن شاء الله"، وكتب متابع آخر :"بنا اكيد هيرزقك الخلفه ويكمل نعمته عليكى قولى يا رب".





المصدر - الفن