ياسمين صبري وأبو هشيمة يحتفلان بعيد زواجهما الأول.. شاهد

الوكيل الاخباري - رغم أنها كانت قد أعلنت عن زفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر نيسان (أبريل) الماضي، أي منذ ثمانية أشهر فقط، فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها بالاحتفال بعيد زواجها، الذي لم يمر عليه عامُ بعد.



ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صوراً عدة ظهرت فيها قائمة عشاء لفردين مكوّن من الأسماك والمقبّلات والمشروبات، وباقة ورود مع صورة من حفل عقد قرانها.

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يُشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، والذي شاركها في بطولته كلٌ من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎.













لها

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